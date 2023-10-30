Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah pada Level 6.758

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |09:25 WIB
IHSG Dibuka Melemah pada Level 6.758
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah tipis 0,01% di 6.758,41 pada pembukaan perdagangan hari ini Senin (30/10/2023).

Sempat rebound detik-detik awal ke 6.765,73, indeks komposit masih tertekan jual 0,18% di 6.746,78 pada pukul 09:01 waktu JATS. Sebanyak 174 saham menguat, 168 melemah, dan 229 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp335,99 miliar, dari net-volume 612,81 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 turun 0,03% di 892,64, indeks JII menguat 0,10% di 529,51, indeks MNC36 melemah 0,05% di 345,77, sedangkan IDX30 koreksi 0,06% di 458,94.

Mayoritas sektor masih bertahan di zona hijau antara lain transportasi 0,94%, infrastruktur 0,24%, bahan baku 0,34%, energi 0,16%, teknologi 0,53%, konsumer siklikal 0,33%, dan properti 0,20%. Sedangkan pemberatnya adalah keuangan 0,04%, konsumer nonsiklikal 0,14%, industri 0,11%, dan kesehatan 0,07%.

