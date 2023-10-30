Listing di BEI, Simak Prospek Emiten UDNG di Talkshow IDX Channel

JAKARTA – PT Agro Bahari Nusantara Tbk akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada Selasa (31/10/2023). Emiten dengan kode saham “UDNG” ini menerbitkan sebanyak 500 juta saham atau sebanyak 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Initial Public Offering (IPO).

Saham tersebut ditawarkan dengan harga Rp100 per saham. Selain akan menerbitkan saham baru, UDNG juga menerbitkan 400 juta Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru.

Setiap pemegang 5 saham baru UDNG berhak memperoleh 4 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru UDNG dengan harga pelaksanaan sebesar Rp105 setiap saham.

Sebagai penjamin IPO, MNC Sekuritas akan mengupas tuntas prospek saham UDNG. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Saksikan pembahasan mengenai prospek emiten UDNG bersama Direktur Utama PT Agro Bahari Nusantara Tbk Vincent Lukito dan Direktur PT Agro Bahari Nusantara Tbk Christian Brandon Limbono di Program Market Review IDX Channel pada Selasa (31/10/2023) pukul 10.00-10.30 WIB.