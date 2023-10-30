9 Produk Israel yang Dijual di Indonesia

9 Produk Israel yang Dijual di Indonesia. (Foto: VOA)

JAKARTA - Daftar sembilan produk Israel yang dijual di Indonesia akan diulas dalam artikel ini.

Terdapat sembilan produk Israel yang dijual dan diminati masyarakat Indonesia.

Diketahui saat ini perang Israel-Hamas masih memanas. Bahkan banyak seruan boikot produk Israel imbas perang tersebut.

Dalam catatan Okezone pada Senin (30/10/2023), merangkum sembilan produk yang telah berhasil memasuki pasar Indonesia:

1. Taf Toys

Taf Toys, perusahaan penyedia perlengkapan bayi asal Israel, berhasil merangkul hati para orangtua di Indonesia.

Dengan beragam produk yang mencakup gendongan bayi, kereta bayi, mainan bayi, hingga sabuk pengaman bayi, mereka telah membuktikan bahwa kualitas dan kenyamanan adalah bahasa universal yang diucapkan oleh orangtua di seluruh dunia.

2. Edushape

Edushape, merek mainan anak-anak asal Israel, bukan hanya sekadar mainan biasa.

Mereka adalah alat pembelajaran yang melatih kecerdasan anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Meski proses produksinya berlokasi di China, keunikan dan inovasi produk ini membuatnya sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.

3. Teva Pharmaceutical Industries

Teva Pharmaceutical Industries, perusahaan farmasi Israel, menjelma menjadi kekuatan besar di dunia farmasi.

Mereka memiliki hubungan kuat dengan Indonesia setelah mengakuisisi PT Actavis Generics pada 2016. Ini membuktikan bahwa kualitas kesehatan tidak kenal batasan wilayah.

4. Rummikub

Rummikub, permainan asal Israel, telah menemukan tempat di hati penggemar permainan di Indonesia.

Dengan 104 kartu yang menampilkan angka 1 hingga 13 dalam empat warna berbeda, serta joker yang menghibur, Rummikub menjadi permainan yang menyenangkan untuk keluarga Indonesia.

5. Tiny Love

Tiny Love, sebagai brand perlengkapan bayi asli Israel yang bermarkas di Tel Aviv, menawarkan produk berkualitas tinggi yang sangat dihargai oleh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang menginginkan yang terbaik untuk buah hati mereka. Kendati harganya mungkin agak tinggi, kualitasnya tidak bisa dikesampingkan.