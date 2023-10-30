Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

9 Produk Israel yang Dijual di Indonesia

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |22:01 WIB
9 Produk Israel yang Dijual di Indonesia
9 Produk Israel yang Dijual di Indonesia. (Foto: VOA)
A
A
A

JAKARTA - Daftar sembilan produk Israel yang dijual di Indonesia akan diulas dalam artikel ini.

Terdapat sembilan produk Israel yang dijual dan diminati masyarakat Indonesia.

Diketahui saat ini perang Israel-Hamas masih memanas. Bahkan banyak seruan boikot produk Israel imbas perang tersebut.

Dalam catatan Okezone pada Senin (30/10/2023), merangkum sembilan produk yang telah berhasil memasuki pasar Indonesia:

1. Taf Toys

Taf Toys, perusahaan penyedia perlengkapan bayi asal Israel, berhasil merangkul hati para orangtua di Indonesia.

Dengan beragam produk yang mencakup gendongan bayi, kereta bayi, mainan bayi, hingga sabuk pengaman bayi, mereka telah membuktikan bahwa kualitas dan kenyamanan adalah bahasa universal yang diucapkan oleh orangtua di seluruh dunia.

2. Edushape

Edushape, merek mainan anak-anak asal Israel, bukan hanya sekadar mainan biasa.

Mereka adalah alat pembelajaran yang melatih kecerdasan anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Meski proses produksinya berlokasi di China, keunikan dan inovasi produk ini membuatnya sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.

3. Teva Pharmaceutical Industries

Teva Pharmaceutical Industries, perusahaan farmasi Israel, menjelma menjadi kekuatan besar di dunia farmasi.

Mereka memiliki hubungan kuat dengan Indonesia setelah mengakuisisi PT Actavis Generics pada 2016. Ini membuktikan bahwa kualitas kesehatan tidak kenal batasan wilayah.

4. Rummikub

Rummikub, permainan asal Israel, telah menemukan tempat di hati penggemar permainan di Indonesia.

Dengan 104 kartu yang menampilkan angka 1 hingga 13 dalam empat warna berbeda, serta joker yang menghibur, Rummikub menjadi permainan yang menyenangkan untuk keluarga Indonesia.

5. Tiny Love

Tiny Love, sebagai brand perlengkapan bayi asli Israel yang bermarkas di Tel Aviv, menawarkan produk berkualitas tinggi yang sangat dihargai oleh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang menginginkan yang terbaik untuk buah hati mereka. Kendati harganya mungkin agak tinggi, kualitasnya tidak bisa dikesampingkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement