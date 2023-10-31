Buyback Saham, Avia Avian (AVIA) Siapkan Rp1 Triliun

JAKARTA - PT Avia Avian Tbk (AVIA) mengumumkan rencana pembelian kembali saham (buyback) dengan jumlah maksimal saham yang dibeli kembali sebanyak 1,425 miliar lembar saham atau sekitar 2,3% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan AVIA.

Dalam aksi korporasi ini, AVIA menyiapkan dana pembelian kembali saham sebesar Rp1 triliun. Demikian dikutip dalam keterangan manajemen AVIA melalui keterbukaan informasi BEI, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Buyback akan dilaksanakan dalam kurung waktu 18 bulan sejak disetujuinya aksi korporasi tersebut oleh pemegang saham AVIA atau pada rentang waktu 8 Desember 2023 hingga 7 Juni 2025.

Rapat Umum Pemegang Saham untuk meminta persetujuan rencana korporasi ini akan dilakukan pada 7 Desember 2023 dan pemanggilan rapat akan dilaksanakan pada 15 November 2023.

Pertimbangan utama AVIA dalam melakukan buyback saham adalah untuk menciptakan fleksibilitas yang memungkinkan AVIA memiliki mekanisme untuk menjaga kewajaran dan stabilitas harga saham AVIA jika menurut manajemen AVIA harga saham AVIA tidak mencerminkan kondisi nilai, kinerja, dan fundamental AVIA yang sebenarnya.