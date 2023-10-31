Harga BBM Akan Naik Lagi November 2023

JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diproyeksi naik pada 1 November 2023. Kira-kira berapa besar naiknya?

Diketahui, Harga BBM bakal mengalami kenaikan pada awal November 2023. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa pemerintah memiliki batasan tertentu soal harga BBM Non Subsidi yang diberlakukan oleh Badan Usaha.

"Ada kan. Nanti disampaikan pemerintah meskipun bukan disetujui ya. Ada batasan dari pemerintah yang artinya tidak boleh lebih dari batasan tersebut," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, pada 27 Oktober 2023.

Adapun potensi kenaikan harga BBM Non Subsidi itu adalah imbas dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang terjadi saat Perang Hamas-Israel kembali memanas.

Seperti diketahui, setiap tanggal 1, Pertamina dan Badan Usaha lainnya seperti Shell, Vivo dan bp-AKR melakukan penyesuaian terhadap harga BBM Non Subsidi.