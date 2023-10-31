Green Banking Bisa Dukung Net Zero Emission 2060

JAKARTA - Transisi energi memerlukan pembiayaan yang sangat besar dan akses terhadap teknologi hijau.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Bustul Iman mengungkapkan pihaknya senantiasa mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

BACA JUGA:

Cara RI Percepat Transisi Energi demi Target Net Zero Emission

"Kita akan ikuti kebijakan itu, bagaimana kita menopang program pemerintah untuk tekan emisi ini," ujarnya ketika ditemui di iNews Tower, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Terkait green banking, Busrul menuturkan pihaknya juga memiliki serangkaian pemilihan terhadap nasabah yang memang mendukung program NZE ini.

"Untuk green banking ke depannya kami akan memilih dan memilah nasabah-nasabah mana yang mungkin programnya mendukung ini lalu kami berikan insentif yang menarik," paparnya.