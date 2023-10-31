Advertisement
HOT ISSUE

Apa yang Terjadi jika Akulaku Tidak Dibayar?

Rio Adryawan , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |21:01 WIB
Apa yang Terjadi jika Akulaku Tidak Dibayar?
Apa yang terjadi jika akulaku tidak dibayar (Foto: Freepik)
JAKARTA – Apa yang terjadi jika Akulaku tidak dibayar? Akulaku merupakan salah satu layanan pinjaman online cepat dan cukup mudah bagi masyarakat yang sedang membutuhkan uang.

Beberapa masyarakat merasa bahwa meminjam di Akulaku tidak rumit lantaran hanya membutuhkan ponsel untuk mendaftar secara online.

Namun, bagi anda yang meminjam uang di Akulaku penting untuk memperhatikan dan mematuhi aturan yang ada. Pasalnya, layanan ini akan bersikap tegas apabila ada nasabahnya yang tidak membayar tagihan tepat waktu.

Anda akan diteror terus-menerus oleh para penagih baik di rumah maupun di kantor anda. Oleh sebab itu, penting sekali membayar tagihan tepat waktu dan selalu mengingat dampak yang terjadi jika Akulaku tidak dibayar.

Lantas apa yang terjadi jika Akulaku tidak dibayar?

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (30/10/2023). Ada empat hal yang akan terjadi jika tidak membayar Akulaku.

1. Mendapatkan pesan teror

Salah satu hal apabila Akulaku tidak dibayar yakni mendapatkan pesan teror secara terus-menerus hingga tagihan dilunasi. Biasanya pesan teror melalui aplikasi komunikasi seperti email, whatsapp, pesan, panggilan telepon. Hal tersebut akan membuat hidup tidak nyaman dan tergesa-gesa.

