HOME FINANCE HOT ISSUE

Shell Turunkan Harga BBM Hari Ini, Paling Murah Rp14.360/Liter

Rio Adryawan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |08:11 WIB
Shell Turunkan Harga BBM Hari Ini, Paling Murah Rp14.360/Liter
Harga BBM Shell Turun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Shell Indonesia menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari ini. Dari Shell Super hingga Shell Diesel Extra.

Harga BBM Shell Super menjadi Rp14.360 per liter dari sebelumnya Rp15.380 per liter. Kemudian Shell V-Power juga turun menjadi Rp15.270 per liter dari sebelumnya Rp16.350 per liter.

"Harga bahan bakar Shell telah dirancang sebagai wujud aspirasi kami untuk melayani Anda di SPBU kami," tulis Shell dikutip dari website Shell.co.id, Rabu (1/11/2023).

Berikut daftar lengkap harga BBM Shell di berbagai wilayah Indonesia:

Jakarta

Shell Super (RON92) Rp14.360 turun dari sebelumnya Rp15.380 per liter.

Shell V-Power (RON95) Rp15.270 turun dari sebelumnya Rp16.350 per liter.

Shell V-Power Diesel Rp17.780 turun dari sebelumnya Rp17.920 per liter.

Shell Diesel Extra -

Shell V-power Nitro+ Rp15.590 turun dari sebelumnya Rp16.730 per liter

Harga BBM Pertamina Turun dari Aceh sampai Papuaer liter

Banten

Shell Super (RON92) Rp14.360 turun dari sebelumnya Rp15.380 per liter.

Shell V-Power (RON95) Rp15.270 turun dari sebelumnya Rp16.350 per liter.

Shell V-Power Diesel Rp17.780 turun dari sebelumnya Rp17.920 per liter.

Shell Diesel Extra -

Shell V-power Nitro+ Rp15.590 turun dari sebelumnya Rp16.730 per liter

Jawa Barat

Shell Super (RON92) Rp14.360 turun dari sebelumnya Rp15.380 per liter.

Shell V-Power (RON95) Rp15.270 turun dari sebelumnya Rp16.350 per liter.

Shell V-Power Diesel Rp17.780 turun dari sebelumnya Rp17.920 per liter.

Shell Diesel Extra -

Shell V-power Nitro+ Rp15.590 turun dari sebelumnya Rp16.730 per liter

