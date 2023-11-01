JAKARTA - Shell Indonesia menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari ini. Dari Shell Super hingga Shell Diesel Extra.
Harga BBM Shell Super menjadi Rp14.360 per liter dari sebelumnya Rp15.380 per liter. Kemudian Shell V-Power juga turun menjadi Rp15.270 per liter dari sebelumnya Rp16.350 per liter.
"Harga bahan bakar Shell telah dirancang sebagai wujud aspirasi kami untuk melayani Anda di SPBU kami," tulis Shell dikutip dari website Shell.co.id, Rabu (1/11/2023).
Berikut daftar lengkap harga BBM Shell di berbagai wilayah Indonesia:
Jakarta
Shell Super (RON92) Rp14.360 turun dari sebelumnya Rp15.380 per liter.
Shell V-Power (RON95) Rp15.270 turun dari sebelumnya Rp16.350 per liter.
Shell V-Power Diesel Rp17.780 turun dari sebelumnya Rp17.920 per liter.
Shell Diesel Extra -
Shell V-power Nitro+ Rp15.590 turun dari sebelumnya Rp16.730 pBACA JUGA:
Harga BBM Pertamina Turun dari Aceh sampai Papuaer liter
Banten
Shell Super (RON92) Rp14.360 turun dari sebelumnya Rp15.380 per liter.
Shell V-Power (RON95) Rp15.270 turun dari sebelumnya Rp16.350 per liter.
Shell V-Power Diesel Rp17.780 turun dari sebelumnya Rp17.920 per liter.
Shell Diesel Extra -
Shell V-power Nitro+ Rp15.590 turun dari sebelumnya Rp16.730 per liter
Jawa Barat
Shell Super (RON92) Rp14.360 turun dari sebelumnya Rp15.380 per liter.
Shell V-Power (RON95) Rp15.270 turun dari sebelumnya Rp16.350 per liter.
Shell V-Power Diesel Rp17.780 turun dari sebelumnya Rp17.920 per liter.
Shell Diesel Extra -
Shell V-power Nitro+ Rp15.590 turun dari sebelumnya Rp16.730 per liter