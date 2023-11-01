Proyek Strategis Nasional Besutan Presiden Jokowi Rp1.474 Triliun hingga 2024

JAKARTA - Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan nilai investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) jika dikalkulasikan hingga 2024 sebesar Rp1.474 triliun.

Hingga saat ini setidaknya sudah ada 170 proyek PSN yang nilainya sekitar Rp1.300 triliun. Kemudian 2024 rencananya ada tambahan 25 proyek sebesar Rp151 triliun, dan hingga bulan Desember 2024 ada lagi 12 proyek senilai Rp23 triliun.

"Pak Presiden selalu berharap infrastruktur yang masif dan merata menjadi modal Indonesia agar bisa bebas dari negara berpendapatan menengah sekaligus sektor konstruksi berikan multiplier efek pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja," ujar Airlangga dalam acara Konstruksi Indonesia, Rabu (1/11/2023).

Selain itu, ada lagi beberapa proyek yang penyelesaiannya melewati tahun 2024 dengan nilai investasi sebesar Rp1.400 triliun. Harapanya lewat masihnya pembangunan proyek infrastruktur ini mampu meningkatkan kesejahteraan hingga perekonomian masyarakat.

"Tadi kita lihat pameran bahwa bisa menggunakan teknologi terkini, building information mempercepat desain dan terus termonitor, dan berbagai equipment digital bisa memonitor proses building secara virtual, ini teknologi yang bisa mempercepat proses pembangunan," ujar Airlangga.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melaporkan juga sudah sempay melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa telah diselesaikan sebanyak 170 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sebesar Rp1.299,41 triliun dan 61 proyek dalam tahap konstruksi hingga 4 Oktober 2023. Di tahun 2023 ini, hingga 4 Oktober, ada sebanyak 17 proyek yang nilainya Rp259,41 triliun.