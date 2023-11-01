Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Upaya PLN Kembangkan Potensi Energi Hijau di Indonesia

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:57 WIB
Upaya PLN Kembangkan Potensi Energi Hijau di Indonesia
Upaya PLN Maksimalkan Potensi Energi Hijau RI. (Foto: Okezone.com/PLN IP)
JAKARTA - PLN Indonesia Power semakin gencar mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Peran PLN IP dalam mengakselerasi transisi energi di Tanah Air akan terus dilaksanakan dengan baik dan berkelajutan untuk wujudkan cita-cita Pemerintah maupun Global menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

“Untuk mewujudkan misi tersebut, kami terus memastikan bahwa operasional bisnis kami terus berkelanjutan, termasuk implementasi aspirasi transformasi hijau,” ujar Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra, Rabu (1/11/2023).

PLN IP juga mendapat apresiasi dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini merupakan bukti komitmen korporasi yang telah dan akan terus kembangkan Energi Baru Terbarukan di Tanah Air untuk membantu Pemerintah dalam wujudkan Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

Saat ini PLN IP tengah gencar dalam mengembangkan potensi Energi baru terbarukan di Tanah Air, mulai dari proyek Hijaunesia, Hydronesia maupun kerjasama dengan beberapa pihak dalam upayanya mengakselerasi Transisi Energi.

Di samping itu PLN IP juga melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk mendorong dekarbonasi dari sejumlah pembangkit listrik seperti penerapan cofiring di pembangkit listrik tenaga uap.

