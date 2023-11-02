Laba Black Diamond dan Salim Ivomas Anjlok hingga 50%

JAKARTA - Emiten pertambangan batu bara, PT Black Diamond Resources Tbk (COAL) mencatatkan penurunan kinerja pada sembilan bulan pertama di tahun 2023. Begitu juga dengan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) yang membukukan laba bersih sebesar Rp437,68 miliar atau 51,16% dari laba periode yang sama tahun 2022 lalu yang sebesar Rp896,31 miliar.

Laba COAL terkontraksi 57,17% menjadi Rp42,42 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp99,07 miliar.

Sejalan dengan laba, penjualan perseroan juga mengalami penurunan 3,63% menjadi Rp523,14 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp542,86 miliar. Penjualan COAL kepada Dowest Trading Ltd tercatat sebesar Rp433,51 miliar. Kemudian, penjualan kepada Royale Pacific Holding Ltd sebesar Rp57,60 miliar, dan kepada PT Sumber Global Energy Tbk tercatat sebesar Rp32,02 miliar.

Sementara dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan perseroan naik 9,37% menjadi Rp443,51 miliar dari sebelumnya Rp405,48 miliar. Kemudian, beban umum dan administrasi perseroan juga naik menjadi Rp15,91 miliar dari sebelumnya sebesar Rp10,80 miliar.

Hingga akhir September 2022, total nilai aset COAL tercatat sebesar Rp717,06 miliar atau tumbuh 18,88% dari posisi akhir tahun lalu yang sebesar Rp603,17 miliar. Adapun, liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp385,01 miliar dan ekuitas sebesar Rp332,04 miliar.

Pada Agustus lalu, perseroan melalui anak usahanya yakni PT Dayak Membangun Pratama (DMP) telah mengoperasikan transformasi digital operasionalnya atau sampai pada fase GoLive, dalam menerapkan RISE with SAP S/4HANA Cloud hasil kerja sama dengan SAP Indonesia bersama PT Trimitra Sistem Solusindo atau TMS Consulting sebagai partner implementasi.

Adapun, perseroan memilih menggunakan SAP sebagai sistem Enterprise Resource Planning (ERP) pilihan, sehubungan dengan adanya kebutuhan integrasi proses dan report dari masing-masing divisi sehingga departemen yang membutuhkan data bisa mengakses dalam bentuk display.

Lebih lanjut, cakupan kolaborasi antara perseroan dengan TMS Consulting mencakup workshop fase blueprint untuk melihat flow transaksi di perseroan. Lalu, melakukan user testing implementasi SAP dari fase blueprint ke key user yang bertanggung jawab untuk proses bisnis. Berlanjut ke implementasi testing SAP ke end user dengan pendampingan dari konsultan, serta menaikkan data master dan transaksi di pasar pra Go-Live. Cahya Puteri Abdi Rabbi.

Laba Salim Ivomas (SIMP) Susut

Penurunan laba SIMP juga sejalan dengan pendapatan perseroan yang juga susut 4,23% menjadi Rp11,81 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp12,33 triliun. Adapun, penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh turunnya harga jual rata-rata produk sawit dan produk minyak dan lemak nabati (EOF). Namun sebagian diimbangi oleh kenaikan volume penjualan produk sawit dan produk EOF