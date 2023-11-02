Advertisement
HOT ISSUE

Ganti Pipa Bawah Air, Produksi Minyak Pertamina Naik?

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:34 WIB
Ganti Pipa Bawah Air, Produksi Minyak Pertamina Naik?
Pertamina Ganti Pipa Bawah Air Sepanjang 30 Km. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) telah menyelesaikan penggantian pipa bawah air 12 inchi pipa minyak utama (main oil line) Krisna P-Cinta P sepanjang 30 km.

Keberhasilan penggantian pipa ini memberikan kontribusi produksi minyak rata-rata harian dari Central Area sebanyak 6.100 barel minyak per hari (BOPD), sehingga menambah akumulasi produksi PHE OSES sebesar 20.500 barel minyak per hari (BOPD).

Proses instalasi pipa bawah air yang telah dimulai awal Agustus 2023 lalu berhasil diselesaikan melalui proses penyambungan dengan selamat dan tepat waktu.

Hingga tanggal 30 September 2023, sebanyak 48 sumur-sumur minyak di Central Business Unit (CBU) yang mulanya tidak berproduksi sementara saat proyek penggantian pipa berlangsung, sekarang berangsur berproduksi kembali. Pekerjaan penyambungan pipa terlaksana dengan memenuhi aspek keselamatan kerja dan lingkungan.

Produksi ini secara teknis dan operasional telah berkontribusi meningkatkan aspek keekonomian Lapangan WK OSES yang cukup besar dan memberi dampak signifikan pada kelangsungan produksi minyak yang stabil juga dampak positif bagi industri minyak dan gas nasional.

General Manager PHE OSES Antonius Dwi Arinto mengungkapkan, penyelesaian proyek ini menjadi langkah yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi.

"Proyek ini merupakan wujud komitmen kehandalan operasional yang aman dan selamat serta berdampak positif bagi Perusahaan dan juga sosial masyarakat di lingkungan sekitar wilayah operasi PHE OSES," tegas Antonius, Kamis (2/11/2023).

Halaman:
1 2
