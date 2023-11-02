Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Daftar Tarif Listrik November 2023, Ini Rincian per kWh

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |14:06 WIB
Cek Daftar Tarif Listrik November 2023, Ini Rincian per kWh
Tarif Listrik di November 2023. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tarif listrik di bulan ini alias November 2023 tidak mengalami perubahan. Di mana untuk golongan R-1/TR daya 900 VA-Rumah Tangga Mampu (TRM) untuk reguler biaya pemakaian (Rp/kWh) dan biaya kVArh (Rp/kVArh) tatap Rp1.352. Begitu juga dengan pra bayarnya Rp1.352 per kWh.

Untuk golongan 1.300 VA dan 2.200 biaya yang dikenakan sebesar Rp1.444,70 untuk reguler dan pra bayar. Sementara golongan 3.500-5.500 VA biaya yang dikenakan Rp1.699 per kWh.

Sementara itu, untuk R-3/TR dengan golongan 6.600 VA ke atas biayanya Rp1.699 per kWh. Sedankgan 6.600 VA sampai dengan 200 kVA sebesar Rp1.444 per kWH.

Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan tarif tenaga listrik triwulan IV atau periode Oktober-Desember 2023 untuk 13 pelanggan nonsubsidi PT PLN (Persero) tetap.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini.

Adapun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan apabila terjadi perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro (kurs, Indonesian Crude Price/ICP, dan inflasi) serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180490/tarif_listrik-43IW_large.jpg
Berikut Rincian Tarif Listrik Subsidi hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179426/listrik-gqIk_large.jpg
HLN ke-80, Warga Dapat Sambungan Listrik Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178699/listrik_pln-UQqT_large.jpeg
Rincian Tarif Listrik Subsidi per kWh Terbaru Periode Oktober hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/622/3178157/tarif_listrik-kaQZ_large.jpeg
Daftar Tarif Listrik Subsidi hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176950/purbaya-9JrI_large.jpg
Kucuran Rp200 Triliun Mulai Terasa, Purbaya Sebut Permintaan Listrik Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174495/token_listrik-1oR4_large.jpg
Apakah Tarif Token Listrik Jauh Lebih Boros Dibanding Meteran?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement