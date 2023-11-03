Cara Cek KTP Apakah Dipakai untuk Pinjol atau Tidak

Cara cek KTP agar tahu dipakai pinjol atau tidak. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Tips cara cek KTP dipakai untuk pinjol atau tidak wajib Anda ketahui.

Pasalnya, saat ini marak ditemui kasus penyalahgunaan data pribadi oleh orang lain untuk mengajukan pinjaman.

Hal ini merupakan sebuah tindak kejahatan dan telah melanggar hukum yang serius.

Karena dianggap melakukan penggunaan data orang lain tanpa seizin yang bersangkutan, hingga digunakan untuk mengajukan pinjaman atau jaminan apapun termasuk pinjol

Maka dari itu, perlu Anda ketahui tentang bagaimana tips cek KTP dipakai untuk pinjol atau tidak.

Cara paling mudah untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan memakai layanan SLIK OJK.