3 Bukti Ganjar Pranowo Komitmen Sejahterakan Petani dan Perikanan, Nomor 2 Bantu Transisi Energi!

JAKARTA - Ganjar Pranowo yang mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024, berkomitmen untuk mengubah sektor pertanian dan perikanan menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi di Indonesia yang telah mencapai status negara berpendapatan menengah.

Dengan pengalaman yang telah ia raih saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar yakin bahwa sektor pertanian dan perikanan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan negara, seperti ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta pertumbuhan ekspor yang berperan penting dalam pendapatan nasional.

Ganjar Pranowo melihat bahwa sektor pertanian dan perikanan saat ini telah memberikan kontribusi sekitar 11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

Namun, ia meyakini bahwa jika upaya pengembangan sektor ini diteruskan secara konsisten, kontribusi terhadap PDB dapat mencapai sekitar 3.000 triliun Rupiah, dengan peningkatan nilai tambah dalam produksi pertanian dan perikanan.

Ia menganggap ini sebagai salah satu langkah penting untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi negara berpendapatan menengah.

Ganjar Pranowo memiliki motivasi dan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, karena ia menyadari betapa vitalnya peran mereka dalam ekonomi dan sosial Indonesia.

Untuk mewujudkan komitmennya, Ganjar Pranowo telah menjalankan sejumlah inisiatif dan program-program yang fokus pada kesejahteraan sektor pertanian dan perikanan. Berikut adalah tiga kontribusinya:

1. SMA/SMK Gratis Kejuruan Pertanian

Ganjar Pranowo menginisiasi program pendidikan gratis untuk sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) di Jawa Tengah dengan fokus pada sektor pertanian.

Program ini memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menerima pendidikan dan pelatihan dalam bidang pertanian.

Dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh melalui inisiatif ini, lulusan program memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam bidang pertanian dan meningkatkan produktivitas mereka.

2. Kapal Listrik-Asuransi untuk 20 Ribu Nelayan Kecil

Sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berhasil meluncurkan program Kapal Nelayan Bertenaga Listrik berbasis baterai untuk nelayan kecil di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pandanarang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Selain itu, ia juga menyediakan Asuransi Nelayan (Asnel) kepada 10 ribu nelayan di Cilacap dan 10 ribu nelayan di seluruh Jawa Tengah.

Tindakan ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung profesi nelayan dan menerapkan program transisi energi.

Ganjar berharap bahwa program ini akan meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan nelayan, memberikan

insentif, serta mendukung penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan.