Groundbreaking Kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN, Jokowi: Masyarakat Tidak Perlu Ragu untuk Pindah

JAKARTA - Presiden Jokowi melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Presiden menyatakan bahwa berbagai fasilitas pelayanan masyarakat telah mulai dibangun di IKN. Fasilitas-fasilitas tersebut seperti hotel, sekolah, pusat pelatihan sepak bola, dan rumah sakit. Hal tersebut dikatakannya dalam rangka menjawab kekhawatiran masyarakat yang ingin tinggal di IKN.

Selain itu, lanjut Presiden, pembangunan terhadap bandara, kantor bank Indonesia, dan mall juga sudah dimulai. Semuanya didukung dengan akses tol sehingga memudahkan konektivitas antar wilayah.

Kehadiran kantor BPJS Ketenagakerjaan ini akan melengkapi fasilitas jaminan sosial bagi masyarakat di IKN. Mengingat pembiayaan pembangunan IKN mayoritas berasal dari pelaku usaha, dan tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan serta membutuhkan jaminan sosial.

"Yang jelas keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan ini akan menambah lengkap fasilitas pelayanan masyarakat di IKN. Menambah keyakinan masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi tinggal di IKN karena sudah ada perlindungan jaminan sosialnya dari BPJS," ucapnya.