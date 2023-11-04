Deretan Saham yang Anjlok Pekan Ini

Saham paling rugi selama sepekan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Deretan saham yang anjlok pekan ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang periode 30 Oktober sampai dengan 3 November 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,44%.

Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami koreksi cukup signifikan sepanjang jalannya bursa sepekan terakhir.

Selama lima hari perdagangan, indeks sektoral mayoritas melemah yakni sektor sektor energi 3,26%, barang baku 0,88%, industri 0,49%, non siklikal 1,98%, siklikal 5,31%, kesehatan 8,75%, dan transportasi 2,54%. Sementara yang menguat hanya sektor keuangan 1,35%, properti 1,90%, teknologi 5,54% dan infrastruktur 1,30%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (4/11/2023), PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 57,70% di level Rp204 dari penutupan pekan lalu di Rp480.

Menyusul CARE, inilah barisan 10 saham top losers sepekan:

1. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) turun 57,50% di Rp204 dari Rp480.

2. PT Surya Permata Andalan Tbk (NATO) melemah 57,38% di Rp208 dari Rp488.

3. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) koreksi 40,00% di Rp216 dari Rp360.