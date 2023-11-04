Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Proyek Orang-Orang Kaya RI di IKN

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |08:04 WIB
Ini Proyek Orang-Orang Kaya RI di IKN
Proyek Orang Kaya di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah orang terkaya di Indonesia ini membangun proyek pembangunan serta berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp20 triliun.

Adapun sepuluh perusahaan ini terdaftar dalam konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group. Perusahaan Agung Sedayu Group dimiliki oleh Sugianto Kusuma.

Diketahui, sepuluh perusahaan tersebut di antaranya Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group.

Berikut daftar proyek di IKN milik orang terkaya Indonesia:

1. Hotel Nusantara

Proyek Hotel Nusantara sudah mulai dilakukan groundbreaking pada Kamis 21 September 2023. Hotel ini dibangun oleh konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group.

Halaman:
1 2
