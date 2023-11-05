Viral! Atap Stasiun Kereta Cepat Halim Bocor akibat Hujan Deras

Atap Stasiun Kereta Cepat Stasiun Halim diduga bocor. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Beredar video di media sosial (medsos) yang memperlihatkan atap stasiun Kereta Cepat Whoosh di Halim diduga bocor akibat hujan deras.

Dikutip dari video di aku Instaram @ngedekorumah, Minggu (5/11/2023), terlihat intensitas air hujan pada Sabtu, 4 November 2023 malam begitu deras hingga tak tertampung dengan baik.

Sehingga air hujan turun dengan derasnya di pintu kedatangan penumpang Kereta Cepat Whoosh di stasiun Halim. Di mana hal itu membuat penumpang yang ingin melewati pintu pasti akan basah kuyup terkena air hujan.

Bahkan eskalator di pintu kedatangan itu pun tergenangi banyak air hujan.

"Belum genap satu tahun kereta cepat Halim sudah bocor," tulis akun tersebut.