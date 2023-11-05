Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral! Atap Stasiun Kereta Cepat Halim Bocor akibat Hujan Deras

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |08:57 WIB
Viral! Atap Stasiun Kereta Cepat Halim Bocor akibat Hujan Deras
Atap Stasiun Kereta Cepat Stasiun Halim diduga bocor. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Beredar video di media sosial (medsos) yang memperlihatkan atap stasiun Kereta Cepat Whoosh di Halim diduga bocor akibat hujan deras.

Dikutip dari video di aku Instaram @ngedekorumah, Minggu (5/11/2023), terlihat intensitas air hujan pada Sabtu, 4 November 2023 malam begitu deras hingga tak tertampung dengan baik.

Sehingga air hujan turun dengan derasnya di pintu kedatangan penumpang Kereta Cepat Whoosh di stasiun Halim. Di mana hal itu membuat penumpang yang ingin melewati pintu pasti akan basah kuyup terkena air hujan.

Bahkan eskalator di pintu kedatangan itu pun tergenangi banyak air hujan.

"Belum genap satu tahun kereta cepat Halim sudah bocor," tulis akun tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177725/kereta_cepat_whoosh-xVAe_large.jpg
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177755/kereta_cepat-FMqh_large.png
Tanpa APBN, Kereta Cepat Whoosh Harus Untung demi Bayar Utang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement