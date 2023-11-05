Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Puncak Arus Libur Nataru 2023 Diprediksi Hampir 1 Juta Orang

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |14:40 WIB
Puncak Arus Libur Nataru 2023 Diprediksi Hampir 1 Juta Orang
Puncak arus Nataru 2023-2024. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Puncak arus mudik dan balik pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023-2024 diprediksi terjadi dalam dua sesi.

Pertama, puncak arus mudik terjadi pada pada 22-23 Desember tahun ini.

 BACA JUGA:

Adapun, puncak arus balik diprediksi terjadi pada 26-27 Desember 2023.

Sementara, puncak arus mudik kedua diproyeksikan jatuh pada 29-30 Desember 2023. Sedangkan arus balik pada terjadi pada 1-2 Januari 2024.

 BACA JUGA:

Kemudian pergerakan pengguna jasa pada Nataru 2023-2024 diprediksi naik sebesar 5%. Angka ini mengacu dari realisasi angkutan Lebaran 2023.

Dengan begitu, penumpang diperkirakan mencapai 904.496 orang, dengan jumlah kendaraan roda dua sebanyak 52.755 unit, roda empat 98.267 unit, bus 12.157 unit, dan truk 55.569 unit kendaraan.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi adanya lonjakan arus penumpang dan kendaraan di Cabang perusahaan, terutama yang menjadi pantauan nasional Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.

