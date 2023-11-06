Siap-Siap! Masyarakat Bakal Kantongi BLT El Nino Rp200.000 dan Bansos Beras 10 Kg

JAKARTA - Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengantisipasi dampak El Nino. Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) segera memproses BLT ini kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari BLT dan bantuan sosial (Bansos) ini adalah untuk memastikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menghadapi situasi yang sulit.

Presiden Jokowi menyebut bahwa bantuan serupa akan diberikan hingga tiga bulan pertama tahun depan dengan jumlah 10 kilogram beras tiap bulannya.

"Nanti setelah November ini, Desember kita tambah lagi satu lagi. Jadi 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg, dan juga doakan nanti Januari, Februari, Maret juga akan 10 kg, 10 kg, 10 kg," ujar Jokowi.

Bagi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai sebesar Rp200 ribu per bulannya pada bulan November dan Desember 2023.

"Yang banyak PKH ya. Nanti di bulan November dan Desember Ibu lihat nanti akan ada transfer Rp200 ribu, Rp200 ribu, beda lagi. Yang ini sudah, yang itu beda lagi, Rp400 ribu sampai akhir tahun ya," ungkapnya.