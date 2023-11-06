Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Amankan KTP Pribadi agar Tidak Disalahgunakan Pinjol

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:03 WIB
Cara Amankan KTP Pribadi agar Tidak Disalahgunakan Pinjol
Cara cek KTP agar tidak disalahgunakan pinjol. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara amankan KTP pribadi agar tidak disalahgunakan pinjaman online (pinjol) menarik untuk diketahui.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah salah satu identitas pribadi yang sangat penting bagi setiap warga negara.

 BACA JUGA:

KTP tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif seperti pembuatan paspor atau surat izin mengemudi, tetapi juga digunakan sebagai verifikasi identitas dalam berbagai transaksi, termasuk pinjaman online (Pinjol).

Sayangnya, semakin maraknya kasus penyalahgunaan KTP dalam Pinjol membuat banyak orang khawatir.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengamankan KTP pribadi agar tidak disalahgunakan Pinjol.

1. Periksa Situs Pinjol yang Digunakan

Sebelum mengajukan pinjaman online, pastikan bahwa situs pinjol tersebut adalah lembaga keuangan yang sah dan terdaftar. Verifikasi identitas dan kredibilitas perusahaan tersebut. Hindari pinjol ilegal atau yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Gunakan Aplikasi Pinjol yang Terpercaya

Apabila memutuskan untuk menggunakan layanan pinjol, pastikan hanya mengunduh dan menggunakan aplikasi yang resmi dari perusahaan pinjol tersebut. Jangan tergoda oleh tawaran dari aplikasi pinjol yang tidak dikenal atau berasal dari sumber yang tidak jelas.

3. Aktifkan Layanan Proteksi KTP

Beberapa aplikasi pinjol yang sah menyediakan layanan proteksi KTP. Dengan mengaktifkan layanan ini, kita dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan KTP. Pastikan untuk memahami bagaimana layanan proteksi KTP ini bekerja sebelum mengaktifkannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
