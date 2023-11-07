Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat, Investor Cermati Langkah The Fed

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |07:14 WIB
Wall Street Menguat, Investor Cermati Langkah The Fed
Bursa saham Wall Street ditutup menguat (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin (6/11/2023) waktu setempat. Bursa saham AS menguat karena investor menunggu panduan dari sejumlah pengambil kebijakan Federal Reserve akhir pekan ini mengenai jalur kebijakan bank sentral, dengan sejumlah besar pasokan obligasi juga akan memasuki pasar.

Mengutip Reuters, Selasa (7/11/2023), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 34,54 poin, atau 0,10%, menjadi 34.095,86; S&P 500 (.SPX) naik 7,64 poin, atau 0,18%, pada 4.365,98; dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 40,50 poin, atau 0,30 %, pada 13.518,78.

Ekuitas pekan lalu membukukan persentase kenaikan mingguan terbesarnya dalam kurun waktu sekitar satu tahun, karena laporan payroll AS yang lebih lemah dari perkiraan pada hari Jumat mengirim imbal hasil Treasury lebih rendah di tengah pandangan bahwa The Fed sudah selesai menaikkan suku bunga dan mungkin mulai memangkasnya tahun depan.

Ekspektasi pasar bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan bulan Desember adalah sebesar 90,4%, turun dari 95,2 pada hari Jumat namun di atas 74,4% pada minggu lalu. Ekspektasi penurunan suku bunga setidaknya 25 basis poin telah meningkat menjadi lebih dari 50% pada pertemuan Mei 2024, menurut FedWatch Tool CME.

Pasar akan mencari kejelasan lebih lanjut mengenai niat The Fed dari para pejabat yang akan berbicara akhir pekan ini, termasuk Ketua Jerome Powell, dan anggota yang memberikan suara seperti Ketua Fed New York John Williams dan Presiden Fed Dallas Lorie Logan.

“Kecuali ada sesuatu dalam data ekonomi yang mendorong hal ini, Anda tidak akan melihat mereka mengubah sikap mereka,” kata Stephen Massocca, wakil presiden senior di Wedbush Securities di San Francisco.

Ekspektasi The Fed kemungkinan akan selesai dengan kenaikan suku bunga membuat S&P 500 naik 5,85% minggu lalu dan Nasdaq naik 6,61%, lompatan mingguan terbesar sejak November 2022.

