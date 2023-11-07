Advertisement
MARKET UPDATE

Pendapatan dan Penjualan Lesu, Laba Agung Podomoro Land (APLN) Turun Jadi Rp2,35 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |14:59 WIB
Pendapatan dan Penjualan Lesu, Laba Agung Podomoro Land (APLN) Turun Jadi Rp2,35 Triliun
Laba Agung Podomoro Land Turun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) membukukan laba Rp1,28 triliun hingga kuartal III-2023. Raihan ini turun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,35 triliun.

Angka penjualan dan pendapatan usaha APLN juga mengalami penurunan sebesar 46,98% menjadi Rp3,91 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp7,38 triliun. Secara rinci, angka penjualan perseroan tercatat sebesar Rp2,84 triliun, dengan segmen pusat perbelanjaan mendominasi sebesar Rp1,30 triliun, apartemen menyumbang sebesar Rp403,11 miliar, segmen rumah tinggal sebesar Rp984,51 miliar, dan perkantoran sebesar Rp15,78 miliar. Demikian dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Selanjutnya, segmen tanah mencatatkan penjualan sebesar Rp23,05 miliar, kios dan gerai tercatat sebesar Rp13,57 miliar, rumah toko sebesar Rp100,53 miliar dan rumah kantor sebesar Rp7,65 miliar.

Di samping itu, angka pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp1,06 triliun, dengan pendapatan hotel sebesar Rp649,34 miliar, pendapatan sewa sebesar Rp398,78 miliar, dan pendapatan lainnya sebesar Rp19,99 miliar.

