HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Trihatma Kusuma Haliman, CEO Agung Podomoro Group Pemilik Mal Besar Indonesia

Rizky Darmawan , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |00:29 WIB
Harta Kekayaan Trihatma Kusuma Haliman, CEO Agung Podomoro Group Pemilik Mal Besar Indonesia
Harta Kekayaan CEO Agung Podomoro Trihatma (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Trihatma Kusuma Haliman, CEO Agung Podomoro Group pemilik Mal besar Indonesia. Trihatma Kusuma Haliman adalah tokoh penting dalam industri properti Indonesia, dikenal sebagai pemimpin di balik kesuksesan Agung Podomoro Group.

1. CEO Agung Podomoro

Trihatma Kusuma Haliman adalah CEO Agung Podomoro Group dari tahun 1986 hingga 2016

Sebagai generasi kedua, ia meneruskan warisan ayahnya, Anton Haliman, yang mendirikan perusahaan tersebut pada tahun 1969.​

Pada tahun 1973, Trihatma diminta kembali ke Indonesia dari studinya di Jerman untuk bergabung dengan perusahaan keluarga.

Trihatma Kusuma Haliman adalah CEO Agung Podomoro Group dari tahun 1986 hingga 2016

Di bawah kepemimpinannya, Agung Podomoro Group berkembang pesat, mengembangkan berbagai proyek besar seperti perumahan, hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan.

Beberapa proyek ikonik yang dikembangkan di bawah arahannya antara lain Senayan City, Thamrin City, dan Central Park. ​

 

