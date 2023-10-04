Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Minta Penjelasan Agung Podomoro soal Jual Mal Neo Soho Rp1,44 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |19:02 WIB
BEI Minta Penjelasan Agung Podomoro soal Jual Mal Neo Soho Rp1,44 Triliun
BEI Minta Penjelasan Agung Podomoro Soal Jual Mal Neo Soho. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) soal penjualan Mal Neo Soho kepada konglomerat Jepang, Hankyu Hanshin Properties Corp senilai Rp1,44 triliun.

Ini berkaitan seputar nilai buku, aset, hingga laba yang diterima perseroan setelah melepas aset miliknya yang terletak di Grogol, Jakarta Barat itu.

APLN juga diminta memaparkan hubungan perseroan dengan PT NSM Assets Indonesia (NSMAI), yang merupakan pihak pembeli dari yang mewakili Hankyu Hanshin.

Untuk diketahui pengalihan aset ini ditandai dengan penjualan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMSRS) yang dimiliki entitas APLN yakni PT Tiara Metropolitan Land (TMI) kepada NSMAI. TMI menjual 152 SHMSRS senilai Rp1,44 triliun (sudah termasuk PPN).

Sebagian uang yang diterima APLN juga bakal digunakan TMI untuk penyertaan 4,33 juta saham atau 28,58 persen dalam NSM Assets. Artinyamasih ada tangan Agung Podomoro Land dalam kepemilikan Neo Soho

Sekretaris Perusahaan APLN, F. Justini Omas mengatakan aset yang dijual memiliki nilai buku bersih Rp627,83 miliar.

"Nilai aset yang dijual adalah keseluruhan atau 100 persen dari pusat perbelanjaan Neo Soho," kata Justini di Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Dari total nilai penjualan Rp1,44 triliun, terang Justini, APLN menyerap laba bersih yang dibukukan senilai Rp639,66 miliar.

Menurutnya, penjualan mal yang dikembangkan ataupun dibangun APLN sudah menjadi bagian dari kegiatan usaha perseroan. Justini menyebut penjualan mal sama saja dengan penjualan unit apartemen dalam jumlah besar.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/278/2915997/pendapatan-dan-penjualan-lesu-laba-agung-podomoro-land-apln-turun-jadi-rp2-35-triliun-q0F2Qnk1To.jfif
Pendapatan dan Penjualan Lesu, Laba Agung Podomoro Land (APLN) Turun Jadi Rp2,35 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/01/278/2433754/dihantam-corona-pendapatan-apln-anjlok-63-2-lm5WRmXnQL.jpg
Dihantam Corona, Pendapatan APLN Anjlok 63,2%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/13/278/2326839/jual-mal-central-park-begini-penjelasan-agung-podomoro-5gWWJFmu9T.jpeg
Jual Mal Central Park, Begini Penjelasan Agung Podomoro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/11/278/2325805/pengumuman-agung-podomoro-jual-mal-central-park-r5N9MK2Xs4.jpg
Pengumuman! Agung Podomoro Jual Mal Central Park
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157769//mall-vLQN_large.jpg
Fenomena Rojali dan Rohana di Mal, Ternyata Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157468//belanja_di_mal-HtvY_large.jpg
Soroti Fenomena Rojali di Mal, Mendag: Orang Belanja Dicek Dulu Harganya!
