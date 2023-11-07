Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji hingga Kekayaan Presiden FIFA Gianni Infantino yang Sebut Indonesia Negara Indah

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |15:21 WIB
Ternyata Segini Gaji hingga Kekayaan Presiden FIFA Gianni Infantino yang Sebut Indonesia Negara Indah
Ternyata Segini Gaji hingga Kekayaan Presiden FIFA Gianni Infantino. (Foto: okezone.com/Reuters)
JAKARTA - Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut Indonesia sebagai negara indah. Dirinya juga menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023.

Gianni Infantino telah menjabat sebagai presiden FIFA sejak 26 Februari 2016. Pada 2021, dia menerima gaji sebagai presiden FIFA sebesar USD3,19 juta atau berkisar Rp49,34 miliar.

Sementara pada 2022, Gianni mendapatkan gaji sebesar USD3,8 juta atau setara dengan Rp58,9 miliar.

Kini kekayaan yang dimiliki Gianni Infantino ditaksir mencapai USD15 juta atau sekitar Rp232,5 miliar. Demikian dilansir Sportsbrief, Jakarta, Selasa (7/11/2023),

Selain itu, dirinya mendapatkan beragam fasilitas penunjang seperti mobil, rumah, hingga tunjangan bulanan sebesar USD2.040. Lalu, Gianni juga memperoleh tambahan bonus tahunan sejak 2017.

Diketahui, Gianni Infantino mempunyai pengeluaran tidak lebih dari USD20 ribu atau sekitar Rp309 juta.

Sebagai informasi, presiden FIFA itu menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang indah serta telah siap menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia U-17 pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Dia mengatakan hal tersebut pada Minggu, 29 Oktober 2023 dan Jumat, 3 November 2023 melalui akun Instagram pribadinya bernama @gianni_infantino.

