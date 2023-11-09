Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat 0,30% ke 6.824

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |12:17 WIB
IHSG Sesi I Menguat 0,30% ke 6.824
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,30% atau 20,21 poin kel level 6.824 pada perdagangan sesi pertama, Kamis (9/11/2023).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,71 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,84 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 622.519 kali. Adapun, sebanyak 289 saham harganya naik, 202 saham harganya turun dan 240 saham lain harganya stagnan.

Seluruh sektor saham terpantau menghijau, dipimpin oleh sektor energi yang naik 0,92%, disusul sektor infrastruktur yang naik 0,78%, serta sektor transportasi yang menguat 0,67%.

Kemudian, sektor keuangan, siklikal dan non siklikal kompak naik 0,45%, sektor industri naik 0,30%, sektor kesehatan naik 0,17%, sektor properti naik 0,15%, sektor teknologi naik 0,11% dan sektor bahan baku naik 0,05%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,41% ke level 910, indeks IDX30 naik 0,39% ke level 470, indeks MNC36 naik 0,38% ke level 349, serta indeks JII naik 0,63% ke level 518.

