HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Dokumen Penting yang Harus Dibawa saat Tes SKD CPNS 2023, Dimulai Hari Ini

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |06:43 WIB
Tes SKD CPNS 2023 (Foto: Okezone)
Tes SKD CPNS 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peserta yang lolos seleksi administrasi CPNS diharuskan menyiapkan sejumlah dokumen yang akan dibawa saat tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Diketahui, tes SKD CPNS akan berlangsung mulai hari ini, Kamis (9/11/2023).

Berdasarkan aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 bahwa tes SKD CPNS 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 9 November sampai 18 November 2023.

Beberapa dokumen serta perlengkapan yang harus dibawa peserta saat tes SKD CPNS 2023 berlangsung, antara lain:

1. Dokumen pertama yang disiapkan oleh seluruh peserta yang lolos adalah Kartu Ujian SKD CPNS 2023 dengan ketentuan diprint berwarna.

2. Dokumen kedua yang wajib dibawa adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik masing-masing peserta.

