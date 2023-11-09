Segini Harta Kekayaan Suhartoyo, Terpilih Jadi Ketua MK Gantikan Anwar Usman

Segini harta kekayaan Suhartoyo yang gantikan Anwar Usman jadi Ketua MK. (Foto: MPI)

JAKARTA - Harta kekayaan Suhartoyo yang terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman.

Anwar Usman dikenakan sanksi pencopotan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa 7 November 2023.

Suhartoyo terpilih menjadi Ketua MK setelah hasil Rapat Pleno yang dilakukan secara tertutup di Gedung MK.

"Ketua Mahkamah Konstitusi sepakat untuk Ketua MK Bapak Suhartoyo," kata Wakil MK Saldi Isra di Gedung MK, Kamis (9/11/2023).

Sebelum menjadi Ketua MK, Suhartoyo merupakan hakim konstitusi MK. Sebagai pejabat negara, Suhartoyo melaporkan harta kekayaannya.