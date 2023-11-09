Daftar Gojek Maksimal Umur Berapa? Ini Jawabannya

JAKARTA - Segini batas maksimal umur jika mau daftar menjadi driver ojek online (ojol) Gojek.

Gojek merupakan penyedia layanan transportasi di Indonesia dengan jutaan mitra driver yang sudah bergabung.

Menjadi driver Gojek ternyata semakin banyak diminati oleh seseorang, karena jam kerja yang dianggap jauh lebih fleksibel hingga pendapatan yang lumayan.

Lalu berapa batas maksimal umur jika mau daftar gojek?

Berdasarkan catatan Okezone pada Kamis (9/11/2023) kriteria untuk menjadi driver ojol minimal berumur 18 tahun dan batas maksimal berumur 65 tahun.