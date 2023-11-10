Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Bisa Swasembada Pangan dalam Waktu 3 Tahun? Ini Kata Mentan

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |16:26 WIB
RI Bisa Swasembada Pangan dalam Waktu 3 Tahun? Ini Kata Mentan
Mentan Amran Sulaiman soal swasembada pangan. (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto optimis Indonesia bisa swasembada pangan dalam waktu 3 tahun saja.

Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan rawa yang diubah menjadi lahan pertanian. Saat ini, kata dia, Indonesia punya 20 juta hektar lahan rawa yang bisa menjadi lahan pertanian dan kebun untuk memenuhi kebutuhan pangan.

 BACA JUGA:

Prabowo menghitung, dengan memanfaatkan 5-6 juta hektare rawa Indonesia bisa swasembada pangan.

"Dengan kita manfaatkan, kita sudah hitung kurang lebih 5-6 juta hektar rawa, kita sudah swasembada pangan dan lebih dari itu mungkin kita bisa bantu negara lain dengan pangan. Ini sangat feasible kita sudah hitung 3 tahun swasembada pangan, habis itu kita bisa jadi lumbung pangan dunia," katanya, dalam acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu, 8 November 2023.

 BACA JUGA:

Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman saat ini tengah fokus pada capaian swasembada. Untuk mencapainya, Amran mengaku sudah meletakan pondasi kuat dengan mengoptimalkan pengelolaan lahan rawa 10 juta hektare yang tersebar di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2
