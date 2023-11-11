5 Manfaat Ekonomi Maritim, Sektor Ekonomi yang Ingin Digencarkan Ganjar Pranowo

JAKARTA - Calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya mengembangkan ekonomi maritim (biru), hijau dan digital sebagai pondasi ekonomi baru untuk membuka peluang pasar dan kesempatan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu diungkapkan Ganjar ketika saat berbicara dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 yang diadakan di Jakarta.

"New economy untuk membuka market dan kesempatan baru, ada green, blue dan digital economy," kata Ganjar.

Ganjar juga memaparkan bahwa 77% wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, namun pada tahun 2021, sektor maritim hanya menyumbang 7,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menurutnya, masih terdapat banyak potensi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya di sektor maritim yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

Lantas apa saja manfaat ekonomi maritim atau blue economy yang dicanangakan Ganjar Pranowo? Berikut ini ulasannya.

1. Peningkatan Berkelanjutan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia, terutama tol laut, telah menjadi katalis penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai pulau. Infrastruktur ini telah terbukti sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan dan tertinggal.

Dengan adanya tol laut, kegiatan perekonomian antar pulau menjadi lebih lancar, membuka peluang ekonomi baru dan membantu meningkatkan standar hidup masyarakat lokal.

Hal ini selaras dengan visi 6.3.1 Ganjar Pranowo tentang Tata Kelola Laut yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sektor kelautan demi kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

2. Kesejahteraan Lebih Baik bagi Pelaku Usaha Maritim

Sektor maritim, yang mencakup nelayan, pembudidaya ikan, dan komunitas kelautan lainnya, kini mengalami peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

Kemajuan ini sejalan dengan peningkatan akses dan peluang ekonomi yang diciptakan melalui pengembangan ekonomi maritim. Pelaku usaha skala kecil di sektor ini kini dapat menikmati hasil yang lebih besar dari usaha mereka, memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dan keluarga mereka.

3. Pelestarian Lingkungan yang Meningkat

Manfaat signifikan lain dari ekonomi maritim adalah kelestarian lingkungan laut yang lebih terjaga. Melalui pengelolaan sumber daya kelautan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, Indonesia dapat memastikan bahwa sumber daya alamnya tetap lestari untuk generasi mendatang.

Ini mencakup praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, perlindungan ekosistem laut, dan pengelolaan hutan bakau.

Sesuai dengan visi 6.3.3 Ganjar Pranowo tentang Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zonasi, ekonomi maritim yang dikelola dengan baik akan membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Ini akan memastikan bahwa sumber daya kelautan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.