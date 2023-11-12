Advertisement
HOT ISSUE

Ternyata Seperti Ini Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |07:32 WIB
Ternyata Seperti Ini Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia
Begini Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia. (foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa tenaga kerja di Indonesia dalam kondisi yang cukup baik.

Tercatat dalam data BPS, hingga Agustus 2023 ini kondisi ketenagakerjaan di Indonesia cukup memberikan dampak yang cukup positif.

Berikut ini, beberapa bukti-bukti positif mengenai ketenagakerjaan di Indonesia saat ini:

1. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

Menurut data di Agustus 2023, terdapat 212,59 juta orang yang mencapai usia kerja. 147,71 juta orang di antaranya merupakan Angkatan Kerja.

Angka ini mengalami kenaikan mencapai 3,99 juta orang dari Agustus 2022. Dari Jumlah Penduduk Usia Kerja, terdapat 64, 88 juta orang yang bukan merupakan Angkatan Kerja (BAK).

2. Pengangguran Turun

BPS mencatat dari seluruh Angkatan Kerja, terdapat Pengangguran dengan jumlah 7,86 juta orang dan pekerja sebanyak 139,85 juta orang.

Jumlah pengangguran tahun ini turun sebanyak 0,56 juta orang dibanding Agustus 2022.

3. Tenaga Kerja Perempuan Meningkat

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun Agustus 2023 merupakan angka tertinggi dari tahun 1986 dengan angka 69,48%.

