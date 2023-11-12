Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penerbangan Bakal Ditambah pada Libur Nataru

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |18:48 WIB
Jumlah Penerbangan Bakal Ditambah pada Libur Nataru
Menparekraf Sandiaga Uno bicara soal Libur Nataru (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan pemerintah menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi pesawat menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Sandiaga kepada awak media di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu, menyebutkan upaya penambahan penerbangan itu demi menstabilkan harga tiket pesawat.

"Dengan penambahan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi itu maka suplai akan bertambah, dan di Nataru (Natal dan tahun baru) kami harapkan harga (tiket pesawat) stabil dan terjangkau," kata Sandiaga dikutip Antara, Minggu (12/11/2023).

Sandiaga mengatakan sejumlah maskapai seperti Garuda, Citilink, Batik Air, Lion Air, Super Air Jet, hingga Air Asia telah menambah penerbangan.

"Termasuk yang baru-baru seperti Trans Nusa dan maskapai baru yang mulai di akhir 2023 atau 2024 mulai melayani rute-rute yang favorit untuk wisatawan," kata dia.

Halaman:
1 2
