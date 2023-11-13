Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Produk Milik Israel yang Dijual di Pasar Indonesia

Rio Adryawan , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |08:02 WIB
Deretan Produk Milik Israel yang Dijual di Pasar Indonesia
Brand Israel di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Deretan produk milik Israel yang dijual dan diminati oleh masyarakat Indonesia.

Diketahui saat ini perang Israel-Hamas masih memanas. Bahkan banyak seruan boikot produk Israel imbas perang tersebut.

Dalam catatan Okezone, merangkum deretan produk yang telah berhasil memasuki pasar Indonesia:

1. Tiny Love

Tiny Love, sebagai brand perlengkapan bayi asli Israel yang bermarkas di Tel Aviv, menawarkan produk berkualitas tinggi yang sangat dihargai oleh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang menginginkan yang terbaik untuk buah hati mereka. Kendati harganya mungkin agak tinggi, kualitasnya tidak bisa dikesampingkan.

2. Taf Toys

Taf Toys, perusahaan penyedia perlengkapan bayi asal Israel, berhasil merangkul hati para orangtua di Indonesia.

Dengan beragam produk yang mencakup gendongan bayi, kereta bayi, mainan bayi, hingga sabuk pengaman bayi, mereka telah membuktikan bahwa kualitas dan kenyamanan adalah bahasa universal yang diucapkan oleh orangtua di seluruh dunia

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173983/brand-WtnP_large.jpg
5 Brand Lokal RI yang Ternyata Singkatan Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/320/3110181/tiktok-slGp_large.jpg
TikTok Kalah di PN Jakarta Pusat, Gugat Merek Pakaian Warga Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/320/2936795/produk-israel-yang-paling-laku-dari-hp-hingga-sepatu-7Clxy6zndW.png
Produk Israel yang Paling Laku dari HP hingga Sepatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/320/2934669/daftar-produk-israel-yang-banyak-terjual-dan-dipakai-di-indonesia-jtnvpZGiQV.png
Daftar Produk Israel yang Banyak Terjual dan Dipakai di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/320/2934660/10-produk-israel-ini-banyak-digunakan-masyarakat-indonesia-2T8QvplDJh.png
10 Produk Israel Ini Banyak Digunakan Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2929937/3-fakta-daftar-produk-pakaian-dan-sepatu-terafiliasi-israel-k0XSdwbyU3.png
3 Fakta Daftar Produk Pakaian dan Sepatu Terafiliasi Israel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement