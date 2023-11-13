Deretan Produk Milik Israel yang Dijual di Pasar Indonesia

JAKARTA – Deretan produk milik Israel yang dijual dan diminati oleh masyarakat Indonesia.

Diketahui saat ini perang Israel-Hamas masih memanas. Bahkan banyak seruan boikot produk Israel imbas perang tersebut.

BACA JUGA: Serangan Israel Kepung RS di Gaza Tewaskan 3 Bayi

Dalam catatan Okezone, merangkum deretan produk yang telah berhasil memasuki pasar Indonesia:

1. Tiny Love

Tiny Love, sebagai brand perlengkapan bayi asli Israel yang bermarkas di Tel Aviv, menawarkan produk berkualitas tinggi yang sangat dihargai oleh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang menginginkan yang terbaik untuk buah hati mereka. Kendati harganya mungkin agak tinggi, kualitasnya tidak bisa dikesampingkan.

2. Taf Toys

Taf Toys, perusahaan penyedia perlengkapan bayi asal Israel, berhasil merangkul hati para orangtua di Indonesia.

BACA JUGA: Serangan Israel Kepung RS di Gaza Tewaskan 3 Bayi

Dengan beragam produk yang mencakup gendongan bayi, kereta bayi, mainan bayi, hingga sabuk pengaman bayi, mereka telah membuktikan bahwa kualitas dan kenyamanan adalah bahasa universal yang diucapkan oleh orangtua di seluruh dunia