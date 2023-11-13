Kemenhub: LRT Jabodebek Masih Beroperasi 8 Trainset

JAKARTA - Jumlah trainset LRT Jabodebek yang beroperasi saat ini masih 8 trainset. Di mana sisanya masih dalam proses perbaikan setelah roda LRT alami aus.

Hal tersebut dikatakan oleh Juri Bicara Kemenhub Adita Irawati saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (13/11/2023).

"Masih 8 trainset LRT Jabodebek (yang beroperasi)," kata Adita.

Adita berharap trainset yang beroperasi dapat bertambah. Pasalnya pengguna LRT Jabodebek kian bertambah.

Dirinya belum dapat memastikan apakah akan ada penambahan trainset dalam waktu dekat ini.

"Akan tetapi lihat nanti ya, karena begitu masuk ke maintenance cycle-nya kan mesti dihitung lagi, kita harap bisa nambah cuma tergantung sama cycle-nya nanti," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan perbaikan sarana trainset LRT Jabodebek yang mengalami roda aus akan selesai pada Desember 2023.

Adapun saat ini LRT Jabodebek hanya mengoperasikan 8 trainset dari 31 trainset yang tersedia. Di mana 19 masih antre dalam perawatan bubut roda.