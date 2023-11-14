Daftar Kerugian Imbas Konflik Palestina-Israel

JAKARTA - Konflik di jalur Gaza antara Palestina dengan Israel masih memanas hingga kini. Konflik yang terjadi menimbulkan kehancuran di wilayah Palestina.

Hal tersebut membuat para pemimpin dunia menyerukan gencatan senjata serta mendorong bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza.

Berikut ini terdapat perkiraan imbas sosial dan ekonomi dari konflik Palestina-Israel.

- Sektor Perumahan

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) mengutip data dari departemen pekerjaan umum dan perumahan Palestina, menyebutkan serangan Israel telah menghancurkan lebih dari 41.000 unit rumah dan merusak lebih dari 222.000 unit rumah.

- Rumah Sakit dan Sekolah

Berdasarkan laporan OCHA pada 10 November, terdapat 279 fasilitas pendidikan dilaporkan rusak, lebih dari 51% dari total kerusakan. Sebanyak 625.000 siswa di Gaza tidak ada satu pun yang dapat mengakses pendidikan.el?