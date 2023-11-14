Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seruan Aksi Boikot Produk Israel Belum Berdampak ke Sektor Ritel

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |14:12 WIB
Seruan Aksi Boikot Produk Israel Belum Berdampak ke Sektor Ritel
Biokot produk israel belum berdampak pada sektor ritel (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Seruan boikot terhadap produk pro israel hingga saat ini belum berdampak pada industri ritel.

"Saat ini belum terdampak langsung, karena ini baru pesan-pesan yang diviralkan di media dan sosial media," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mande dalam siaran Market Review di IDX Channel, Selasa (14/11/2023).

Dia mengatakan bahwa, pihaknya sangat setuju dengan gerakan perdamaian dan kepentingan kemanusiaan, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

Oleh karena itu dalam waktu dekat sejumlah asosiasi yang bergerak di sektor ritel mulai dari hulu hingga hilir akan memberikan penjelasan terkait kondisi geopolitik yang saat ini terjadi dan dampaknya terhadap peritel.

"Ekonomi tentunya harus kita jaga Apalagi kita situasi suasana ini untuk global sedang tidak baik-baik saja, jangan sampai masalah yang tidak baik-baik di global itu akhirnya tertular ke kita yang sudah baik dan yang sudah terjaga ini," ujarnya.

