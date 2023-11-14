Pentingnya Digitalisasi Bagi UMKM, Berikut Manfaatnya

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif Partai Perindo dengan Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Samsiah Nelly menilai digitalisasi sangat diperlukan bagi UMKM, tidak hanya di Kalimantan Tengah namun seluruh Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran sudah terbukti bahwa pada saat krisis di tahun 1998, UMKM yang berhasil menyelamatkan perekonomian.

"Nah khusus Kalimantan Tengah ini penting memang ada beberapalah saya kan kebetulan ikut gabung di grup WA UMKM di beberapa saya sambil menilai bahwa sudah saatnya kita buat sistem digitalisasi, bukan wa, bukan Facebook bukan. Tetapi suatu aplikasi yang terintegrasi gitu," terangnya dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukINdonesia yang disiarkan secara Live Streaming di Youtube Partai Perindo, Selasa (14/11/2023).

Nelly mengungkapkan, nantinya sistem tersebut akan dapat digunakan untuk bertransaksi melalu aplikasi tersebut sehingga bisa terintegrasi dengan perbankan bahwa hingga ke kurir pengiriman.

"Nah jadi sampai ke desa-desa, jaringan saya berpengalaman ya waktu membangun IT di Bank Kalteng bagi yang desa-desa yang belum ada jaringan kita kan bisa pakai visa atau jaringan internet khusus pasang tersendiri nah masing-masing di pedesaan itu perlu bangun kayak warung internet gitu nah di situ warnet bisa membantu sehingga pelaku UMKM bisa berjualan dengan aplikasi yang kita bangun tersebut," tuturnya.