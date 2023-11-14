Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pentingnya Digitalisasi Bagi UMKM, Berikut Manfaatnya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |21:07 WIB
Pentingnya Digitalisasi Bagi UMKM, Berikut Manfaatnya
Caleg Perindo Ungkap Pentingnnya Digitalisasi UMKM. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif Partai Perindo dengan Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Samsiah Nelly menilai digitalisasi sangat diperlukan bagi UMKM, tidak hanya di Kalimantan Tengah namun seluruh Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran sudah terbukti bahwa pada saat krisis di tahun 1998, UMKM yang berhasil menyelamatkan perekonomian.

"Nah khusus Kalimantan Tengah ini penting memang ada beberapalah saya kan kebetulan ikut gabung di grup WA UMKM di beberapa saya sambil menilai bahwa sudah saatnya kita buat sistem digitalisasi, bukan wa, bukan Facebook bukan. Tetapi suatu aplikasi yang terintegrasi gitu," terangnya dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukINdonesia yang disiarkan secara Live Streaming di Youtube Partai Perindo, Selasa (14/11/2023).

Nelly mengungkapkan, nantinya sistem tersebut akan dapat digunakan untuk bertransaksi melalu aplikasi tersebut sehingga bisa terintegrasi dengan perbankan bahwa hingga ke kurir pengiriman.

"Nah jadi sampai ke desa-desa, jaringan saya berpengalaman ya waktu membangun IT di Bank Kalteng bagi yang desa-desa yang belum ada jaringan kita kan bisa pakai visa atau jaringan internet khusus pasang tersendiri nah masing-masing di pedesaan itu perlu bangun kayak warung internet gitu nah di situ warnet bisa membantu sehingga pelaku UMKM bisa berjualan dengan aplikasi yang kita bangun tersebut," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186077/untar-lasA_large.jpg
UMKM Kian Kompetitif di Era Digital, Produsen Besar Hadapi Tantangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186023/mnc_fest-Cvaz_large.jpg
Masyarakat Antusias Sambut Bazar UMKM MNC Fest 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186017/mnc_fest-Dej2_large.jpg
MNC Fest 2025, UMKM Sebut Jadi Ajang Tingkatkan Pendapatan dan Perluas Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876/umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185671/pelaku_umkm-dXwg_large.jpg
Intip Kisah Siti Nur Seha, Ubah Limbah Sisik Ikan Jadi UMKM Kolagen Premium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/455/3185389/halal-KZ2o_large.jpg
Kuota Sertifikasi Halal Gratis untuk 1,35 Juta UMKM di 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement