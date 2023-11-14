Prajogo Pangestu Punya Harta Kekayaan Rp586 Triliun, Eks Sopir Angkot Jadi Orang Terkaya RI

JAKARTA - Perjalanan hidup Prajogo Pangestu, orang terkaya Indonesia menarik untuk dicermati. Sebab dirinya dulu sempat menjalani profesi menjadi sopir angkot.

Dengan kekayaan mencapai USD37,4 miliar atau setara Rp586,9 triliun, Prajogo berhasil mengungguli Low Tuck Kwong dan Hartono Bersaudara dalam peringkat orang terkaya. Demikian dikutip dari data Forbes.

Prajogo, atau akrab disapa Phang Djoem Phen, lahir di Sungai Betung, Kalimantan Barat pada tahun 1944. Anak pedagang karet ini memiliki pendidikan hanya sampai tingkat sekolah menengah. Meskipun demikian, pada tahun 1960, tekadnya membawanya merantau ke Jakarta dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

Perjalanan ke Jakarta tidak sesuai harapan. Prajogo menghadapi kegagalan dan terpaksa kembali ke kampung halamannya. Tanpa menyerah, ia memilih menjadi sopir angkot untuk mencari nafkah.

Keberuntungan akhirnya berpihak pada Prajogo pada tahun 1969, saat ia bertemu dengan pengusaha kayu asal Malaysia, Bong Sun (Burhan Uray). Pertemuan tersebut menjadi titik balik, membuka pintu bagi Prajogo untuk bergabung dengan PT Djajanti Group, perusahaan milik Bong.