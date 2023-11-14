Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Prajogo Pangestu Punya Harta Kekayaan Rp586 Triliun, Eks Sopir Angkot Jadi Orang Terkaya RI

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |03:10 WIB
Prajogo Pangestu Punya Harta Kekayaan Rp586 Triliun, Eks Sopir Angkot Jadi Orang Terkaya RI
Prajogo Pangestu Jadi Orang Terkaya Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan hidup Prajogo Pangestu, orang terkaya Indonesia menarik untuk dicermati. Sebab dirinya dulu sempat menjalani profesi menjadi sopir angkot.

Dengan kekayaan mencapai USD37,4 miliar atau setara Rp586,9 triliun, Prajogo berhasil mengungguli Low Tuck Kwong dan Hartono Bersaudara dalam peringkat orang terkaya. Demikian dikutip dari data Forbes.

Prajogo, atau akrab disapa Phang Djoem Phen, lahir di Sungai Betung, Kalimantan Barat pada tahun 1944. Anak pedagang karet ini memiliki pendidikan hanya sampai tingkat sekolah menengah. Meskipun demikian, pada tahun 1960, tekadnya membawanya merantau ke Jakarta dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

Perjalanan ke Jakarta tidak sesuai harapan. Prajogo menghadapi kegagalan dan terpaksa kembali ke kampung halamannya. Tanpa menyerah, ia memilih menjadi sopir angkot untuk mencari nafkah.

Keberuntungan akhirnya berpihak pada Prajogo pada tahun 1969, saat ia bertemu dengan pengusaha kayu asal Malaysia, Bong Sun (Burhan Uray). Pertemuan tersebut menjadi titik balik, membuka pintu bagi Prajogo untuk bergabung dengan PT Djajanti Group, perusahaan milik Bong.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement