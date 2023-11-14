10 Cara Menagih Utang Lewat WhatsApp

JAKARTA – Cara menagih utang lewat WhatsApp. Menagih utang adalah salah satu kegiatan yang termasuk susah dan gampang, tergantung dari orang yang berutang.

Biasanya jika menagih utang kepada yang berutang mereka akan memiliki banyak alasan untuk menunda pembayaran, bahkan sampai lebih galak daripada si pemilik uang.

Seringkali terjadi karena persoalan menagih utang hubungan pertemanan bisa menjadi rusak. Oleh karena itu si penagih harus memiliki mental yang kuat.

Di zaman sekarang ini menagih utang dapat menggunakan cara lewat WhatsApp, namun pesan yang ditulis harus diperhatikan agar tidak menyinggung.

Namun bagaimana caranya menagih utang lewat WhatsApp?

Dikutip dari beberapa sumber, 10 cara menagih utang lewat WhatsApp, Selasa (14/11/2023).

1.Tambahkan Tenggat Waktu

Menambahkan tenggat waktu adalah cara yang ampuh untuk tanggal pelunasan yang jelas. Dapat juga membuat surat perjanjian tenggat waktu diatas materai.

Dengan adanya itu, jika dibayar tidak tepat waktu dengan waktu yang telah disesuaikan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan perjanjian awal sebelum meminjam.

2.Bicarakan Berdua

Perlu dihindari berbicara dengan emosi yang berlebihan, apalagi sudah lewat waktu pembayaran sesuai dengan yang dijanjikan.

Jika sudah lewat dari waktu pembayaran bisa dibicarakan berdua dengan baik baik, tanyakan apa kendala yang punya utang dalam membayarnya.

3.Tagih Dengan Baik

Cara menagih utang lewat wa harus dilakukan dengan baik. Dari ketikan yang dikirim harus sopan dan tidak menyinggung perasaan. Menggunakan emoji yang santai, seperti tertawa, tersenyum agar chat tidak terkesan sedang menagih utang.

Jika sudah mengarah percakapan untuk menagih utang, gunakan kata-kata yang enak didengar. Atau mungkin diselingi dengan candaan agar tetap terlihat akrab.

4.Tagih di Waktu Yang Tepat

Memilih waktu yang tepat untuk mengirim char penagihan kepada orang yang berutang.

Biasanya di waktu yang tepat itu adalah disaat tanggal-tanggal gajian. Jangan menagih utang di akhir bulan dan pastikan si penagih mengetahui kapan tanggal gajiannya.

5.Berikan Opsi Cicilan Terjangkau

Memberikan cicilan kepada yang punya utang, nominal cicilan bisa disesuaikan dengan jumlah hutang dan kesanggupan bayar pihak yang berutang.

Meskipun nominalnya kecil, cara ini akan sangat membantu untuk mengurangi utangnya.

6.Berikan Pujian Ketika Dia Niat Membayar

Dengan memberikan pujian atas niatnya dalam membayar, mungkin dia akan termotivasi untuk segera melunasi sisa utangnya.

Ketika dia sudah membayar jangan lupa membalas pesan nya dengan memberikan doa untuk kelancaran rezekinya.