Konser Coldplay, MRT Jakarta Beroperasi hingga Pukul 01.30

JAKARTA - MRT Jakarta beroperasi hingga dini hari untuk perjalanan hari ini. Jadwal operasi khusus ini karena ada penyelenggaraan konser musik band Coldplay yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK)

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan, perubahan pola operasi tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0158 tahun 2023 tentang Penugasan Kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk Penyediaan Layanan Perkeretaapian Pendukung Pendukung Konser Coldplay.

"Pola operasi di atas hanya berlaku untuk satu hari," katanya dalam keterangan tertulis.

Khusus untuk besok Rabu (15/11) MRT Jakarta akan beroperasi dengan waktu tunggu atau headway 5 menit pada pukul 07.00-09.00 WIB, dan pukul 17.00-19.00 WIB. Sementara itu, pada pukul 09.00-17.00 WIB dan pukul 19.00-01.30 WIB headway menjadi 10 menit.

Untuk di hari berikutnya, pola operasi MRT akan kembali menggunakan jadwal operasional normal yaitu Senin—Jumat mulai pukul 05.00 hingga 00.00 WIB dengan selang waktu keberangkatan antar kereta setiap lima menit pada waktu sibuk (07.00—09.00 dan 17.00—19.00).