HOME FINANCE HOT ISSUE

Sering Disepelekan, Ternyata Segini Besaran Gaji ART di Luar Negeri

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:32 WIB
Sering Disepelekan, Ternyata Segini Besaran Gaji ART di Luar Negeri
Besaran gaji ART (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Asisten Rumah Tangga (ART) merupakan peran yang menjadi kebutuhan penting di banyak rumah tangga. Terutama bagi mereka yang memiliki jadwal padat, kehadiran seorang ART dapat memberikan bantuan dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga.

Meski sering kali disepelekan, ternyata asisten rumah tangga memiliki gaji fantastis. Namun, gaji ART di Indonesia dengan di luar negeri memiliki perbedaan mencolok. Perbedaan besaran gaji ini membuat banyak ART di Indonesia memilih hijrah ke luar negeri.

Melalui artikel ini Okezone mengajak untuk mengintip perbandingan gaji ART di Indonesia vs di luar negeri berdasarkan berbagai sumber, Selasa (14/11/2023).

Berdasarkan situs penyaluran ART di Indonesia, Nasrussalam Zakaria, gaji ART di Indonesia sekitar Rp2.000.000 per bulan. Bagi ART pemula, gaji standarnya mulai dari Rp1.800.000 per bulan.

Perlu diingat bahwa besaran gaji ART per bulan dapat berbeda tergantung penilaian atas kemampuan dan pengalaman ART tersebut. Penyalur ART akan melakukan penilaian sebelum mengirim ART dikirim ke rumah-rumah majikan.

Di sisi lain, gaji ART di luar negeri, seperti Amerika Serikat dan Singapura jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia.

Menurut informasi yang diperoleh dari situs ZipRecruiter, rata-rata gaji ART di Amerika Serikat adalah sekitar USD28 per jam setara dengan Rp444.638 (dengan kurs Rp15.879) per jam.

