HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Sumber Kekayaan Siskaeee, Akui Pernah Tidur dengan 216 Pria

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:49 WIB
Sumber Kekayaan Siskaeee. (Foto: Okezone.com/Instagram)
Sumber Kekayaan Siskaeee. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Sumber kekayaan Siskaeee yang sedang menjadi perbincangan karena diduga terlibat film porno hingga klaim sudah berhubungan dengan ratusan pria.

Sebelumnya, nama Siskaeee juga sering muncul di beberapa media sosial usai video syurnya yang telah beredar hingga menjadi sorotan netizen di Tanah Air.

Di samping itu, dirinya juga pernah mengaku dalam sebuah podcast bahwa dirinya sudah berhubungan dengan sebanyak 216 pria dan lebih mencengangkannya yakni dicatat olehnya untuk kenang-kenangan.

Adapun hal tersebut, sebagian orang pun penasaran atas sumber kekayaan yang dimiliki oleh Siskaeee.

Lantas, apa saja sumber kekayaan Siskaeee? Berikut ini Okezone beri ulasannya, Selasa (14/11/2023).

1. Bintang film dewasa

Sumber kekayaan Siskaeee yang pertama yakni dengan menjadi bintang film dewasa berjudul Tunggak Keramat. Kemudian, dalam film yang tayang di situs berbayar tersebut, Siskaeee mendapat bayaran puluhan hingga belasan juta rupiah.

Saat ini wanita berusia 28 tahun itu diduga terlibat sebagai artis pemeran film porno yang diproduksi di rumah yang terletak di Jakarta Selatan. Diketahui, bayaran yang didapatkannya tidak terlalu tinggi, pendapatan Siskaeee untuk satu judul film dewasa sekitar Rp10-15 juta.

2. OnlyFans

Sumber kekayaan selanjutnya yakni dari situs OnlyFans, Siskaeee membuat konten dewasa dan dijualnya di situs tersebut.

Diketahui, usai berjualan konten dewasa, Siskaeee mampu memiliki pendapatan kotor hingga Rp2 miliar pada tahun 2020 dan 2021.

Telusuri berita finance lainnya
