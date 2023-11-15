Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Harga Sewa Coldplay? Begini Hitung-hitungannya

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |19:05 WIB
Berapa Harga Sewa Coldplay? Begini Hitung-hitungannya
Harga sewa Coldplay. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Berapa harga sewa Coldplay? Berikut akan diulas dalam artikel ini. Coldplay menggelar konsernya di Indonesia pada 15 November 2023.

Di mana konser ini diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

 BACA JUGA:

Promotor mulai loading in pada 6 November dan proses pembongkaran yang mulanya sampai 17 November akhirnya ditambah satu hari menjadi 18 November 2023.

Maka, perkiraan total biaya sewa GBK untuk konser Coldplay yang disewa oleh promotor dari 6-18 November 2023 mencapai Rp10,05 miliar.

 BACA JUGA:

Jadi, total biaya sewa GBK untuk konser Coldplay diperkirakan Rp10,05 miliar.

Untuk tiketnya sendiri dibagi ke dalam sembilan kategori.

Di antaranya tiket Cat 1 seharga Rp4.000.000, Cat 2 Rp3.250.000, Cat 3 Rp2.500.000, dan Cat 4 Rp1.750.000.

Halaman:
1 2
