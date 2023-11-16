Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Catat Pertumbuhan Kredit Kupedes Capai 57,5%

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:15 WIB
BRI Catat Pertumbuhan Kredit Kupedes Capai 57,5%
Pertumbuhan Kredit Kupedes. (Foto: Okezone.com/BRI)
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatat kinerja kredit segmen mikro terus bertumbuh dan semakin baik pascapandemi. Adapun salah satu pendorong pertumbuhan kredit per kuartal III-2023 karena terdorong produk komersial Kupedes.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, pascapandemi memperlihatkan bisnis di segmen mikro bergeliat kembali. Hal ini terlihat dari kinerja produk kredit komersial BRI di segmen mikro yaitu Kupedes yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi.

“Bicara produk kredit UMKM sesungguhnya tidak hanya sekadar bicara kredit bersubsidi. Sampai dengan September 2023, pertumbuhan Kupedes tercatat 57,5%. Benar adanya bahwa di dalam riset BRI menyatakan nasabah pelaku usaha UMKM itu tidak sensitif terhadap suku bunga,” kata Supari, Kamis (16/11/2023).

Adapun kredit segmen mikro BRI (bank only) hingga kuartal III-2023 mencapai Rp479,9 triliun. Jumlah tersebut bertumbuh sekitar 10,9% years-on-years (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp432,6 triliun. Dari total kredit mikro pada kuartal III-2023 tersebut, nilai Kupedes BRI mencapai Rp201,4 triliun.

Porsinya hampir mencapai 42% dari total portofolio kredit mikro BRI, sedangkan sisanya produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BRIguna. Kemudian pada periode tersebut komposisi pencairan kredit berdasarkan produk juga didominasi Kupedes dengan porsi hingga 60,1%.

Halaman:
1 2
