Jaga Produksi Sumur, Ini Pentingnya Teknologi di Industri Migas

JAKARTA - Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo menyampaikan bahwa adopsi AI/ML di industri hulu migas sudah menjadi kebutuhan penting agar industri ini dapat terus bertahan dan berkembang.

"Saat ini, peranan teknologi akan sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan bisnis, termasuk di industri hulu migas," katanya di Jakarta, Kamis (16/11/2023).

BACA JUGA:

Sementara, Direktur Utama PGN Saka Medy Kurniawan mengatakan, dengan jumlah aset yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang terbatas, digitalisasi memegang peranan penting dalam kegiatan operasi harian PGN Saka.

"Sejak tahun 2014, PGN Saka secara bertahap terus meningkatkan pemanfaatan teknologi Digital dalam rangka mencari dan menjaga produksi hidrokarbon dari perut bumi," katanya.

BACA JUGA:

Pada 2023, PGN Saka mencanangkan program digital twin di wilayah kerja Pangkah. Digital Twin merupakan replika dari fasilitas produksi migas berupa tampilan model 3 dimensi, yang terkoneksi dengan real-time sensor dan berbagai Informasi pendukung seperti laporan inspeksi, dokumen teknis, gambar equipment, data drawing dan PNID diagram.

“PGN Saka aktif untuk melibatkan teknologi digital dalam menjalankan kinerja operasi sekaligus untuk menghadapi tantangan bisnis dan operasi. Dalam hal ini tidak lepas dari peran penting SDM, sehingga pengelolaan SDM kami lakukan dan kelola berkelanjutan untuk kemajuan PGN Saka dalam bisnis energi nasional sektor hulu lebih baik lagi,” katanya.