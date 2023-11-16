Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jaga Produksi Sumur, Ini Pentingnya Teknologi di Industri Migas

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |17:57 WIB
Jaga Produksi Sumur, Ini Pentingnya Teknologi di Industri Migas
SKK Migas jaga produksi sumur. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo menyampaikan bahwa adopsi AI/ML di industri hulu migas sudah menjadi kebutuhan penting agar industri ini dapat terus bertahan dan berkembang.

"Saat ini, peranan teknologi akan sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan bisnis, termasuk di industri hulu migas," katanya di Jakarta, Kamis (16/11/2023).

 BACA JUGA:

Sementara, Direktur Utama PGN Saka Medy Kurniawan mengatakan, dengan jumlah aset yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang terbatas, digitalisasi memegang peranan penting dalam kegiatan operasi harian PGN Saka.

"Sejak tahun 2014, PGN Saka secara bertahap terus meningkatkan pemanfaatan teknologi Digital dalam rangka mencari dan menjaga produksi hidrokarbon dari perut bumi," katanya.

 BACA JUGA:

Pada 2023, PGN Saka mencanangkan program digital twin di wilayah kerja Pangkah. Digital Twin merupakan replika dari fasilitas produksi migas berupa tampilan model 3 dimensi, yang terkoneksi dengan real-time sensor dan berbagai Informasi pendukung seperti laporan inspeksi, dokumen teknis, gambar equipment, data drawing dan PNID diagram.

“PGN Saka aktif untuk melibatkan teknologi digital dalam menjalankan kinerja operasi sekaligus untuk menghadapi tantangan bisnis dan operasi. Dalam hal ini tidak lepas dari peran penting SDM, sehingga pengelolaan SDM kami lakukan dan kelola berkelanjutan untuk kemajuan PGN Saka dalam bisnis energi nasional sektor hulu lebih baik lagi,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608/migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184513/migas-PD23_large.jpg
Kembangkan Migas, Proses PI 10% WK Jabung Masuk Tahapan Pembukaan Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183848/industri-BOiy_large.jpg
Investasi Hulu Naik, MedcoEnergi (MEDC) Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173294/industri_migas-LoBU_large.jpg
Digitalisasi Cegah Risiko Kecelakaan di Industri Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162029/menteri_esdm_bahlil-bFD1_large.jpg
Produksi Migas Tembus 1,75 Juta Barel per Hari, Bahlil: Lampaui Target APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160590/migas-bvn5_large.jpg
Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement