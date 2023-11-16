Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Intip Sumber Kekayaan Siskaeee, Selebgram yang Pernah Tidur dengan 216 Pria

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |07:06 WIB
Intip Sumber Kekayaan Siskaeee, Selebgram yang Pernah Tidur dengan 216 Pria
Kekayaan Siskaeee (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTASiskaeee yang merupakan selebgram tanah air, belum lama ini mengakui pernah berhubungan seksual dengan 216 laki-laki.

Sebelumnya, nama Siskaeee juga sering muncul di beberapa media sosial usai video syurnya yang telah beredar hingga menjadi sorotan netizen.

Dengan ini, banyak orang penasaran atas sumber kekayaan yang dimiliki oleh Siskaeee.

Lantas, apa saja sumber kekayaan Siskaeee? Berikut ini Okezone beri ulasannya.

1. Bintang film dewasa

Sumber kekayaan Siskaeee yang pertama yakni dengan menjadi bintang film dewasa berjudul Tunggak Keramat. Kemudian, dalam film yang tayang di situs berbayar tersebut, Siskaeee mendapat bayaran puluhan hingga belasan juta rupiah.

Saat ini wanita berusia 28 tahun itu diduga terlibat sebagai artis pemeran film porno yang diproduksi di rumah yang terletak di Jakarta Selatan. Diketahui, bayaran yang didapatkannya tidak terlalu tinggi, pendapatan Siskaeee untuk satu judul film dewasa sekitar Rp10-15 juta.

Halaman:
1 2
