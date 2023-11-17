Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Menteri PUPR Temui BUJT Sukseskan Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:42 WIB
Menteri PUPR Temui BUJT Sukseskan Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti
Menteri Basuki Bertemu dengan Pengusaha Jalan Tol. (Foto :Okezone.com/BUJT)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bertemu dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI). Hal ini dilakukan dalam Rapat Anggota Tahunan ATI Tahun 2023.

Pada kesempatan tersebut, Basuki meminta dukungan para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mensukseskan uji coba MLFF atau Tol Nir Sentuh pada Desember mendatang di ruas Tol Bali-Mandara. Penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran tol Indonesia.

"Teknologinya saya yakin pasti sudah siap, tinggal tantangan culture kita seperti disiplin dan registrasi kendaraan serta regulasinya. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat dukungan dari seluruh BUJT untuk menyukseskan penerapan MLFF ini," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/11/2023).

Rencananya teknologi itu akan diuji coba perdana di ruas tol Bali-Mandara yang targetnya dilaksanakan pada minggu kedua Desember mendatang. Setelah itu, Kementerian PUPR bakal melakukan evaluasi sebelum uji coba MLFF akan diperluas ke ruas-ruas lainnya.

Uji coba yang ditetapkan itu masih dalam masa transisi, sehingga gerbang tol yang dilakukan uji coba tidak langsung melepas palang pintu tol, namun bakal terbuka otomatis jika transaksi pengendara menggunakan dengan teknologi MLFF berhasil dilakukan.

